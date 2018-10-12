Взрывы под Ичней: жители возвращаются домой на территории возле арсенала
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Жители прилегающих к 6-му арсеналу территорий активно возвращаются в свои дома. Полицейские проводить подворные обходы. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает УНН.
Так, поскольку граждане активно возвращаются в свои дома, то цель проведения подворных обходов – оказание помощи в пределах компетенции полиции, если в этом возникнет необходимость.
"Люди возвращаются домой, поэтому вы должны отслеживать и иметь информацию о возвращении граждан по всем населенным пунктам. Эту информацию необходимо постоянно предоставлять в Ситуационный центр Национальной полиции. Эту работу нужно проводить уже сейчас с населением, которое вернулось – какая помощь нужна в пределах компетенции полиции", – отметил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.
Кроме того, по состоянию на 8:00 сегодняшнего утра в полицию уже поступило 102 обращения граждан, связанных со взрывами на военных складах. 11 сообщений касались повреждения домов, еще 34 сообщения – фактов нахождения боеприпасов.
Также полицейские проверили 9 сообщений о возможных случаях мародерства. Ни одно из них не подтвердилось. В полицию не поступило ни одного сообщения о пострадавших в результате взрывов на арсенале.
Напомним, этой ночью интенсивность взрывов, а также количество очагов тления на территории 6-го арсенала значительно уменьшились.
Как сообщал УНН, рано утром 9 октября произошел пожар на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Черниговской области. Из района чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Закрыли авиапространство в радиусе 30 км, а также прекратили движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Сейчас спасатели продолжают тушить пожар на арсенале. Интенсивность взрывов боеприпасов значительно уменьшилась. Погибших и травмированных не зафиксировано.