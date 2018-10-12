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Вибухи під Ічнею: жителі повертаються додому на території біля арсеналу

Вибухи під Ічнею: жителі повертаються додому на території біля арсеналу

Київ • УНН

 • 9778 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Жителі прилеглих до 6-го арсеналу територій активно повертаються до своїх помешкань. Поліцейські проводитиме подвірні обходи. Про це повідомила прес-служба Нацполіції, передає УНН.

Так, оскільки громадяни активно повертаються до своїх помешкань, то мета проведення подвірних обходів – надання допомоги в межах компетенції поліції, якщо у цьому виникне потреба.

"Люди повертаються додому, тому ви повинні відслідковувати і мати інформацію про повернення громадян по всіх населених пунктах. Цю інформацію необхідно постійно надавати в Ситуаційний центр Національної поліції. Цю роботу потрібно проводити вже зараз із населенням, яке повернулося – яка допомога потрібна в межах компетенції поліції", – зазначив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

Крім того, станом на 8:00 сьогоднішнього ранку до поліції вже надійшло 102 звернення громадян, пов’язаних із вибухами на військових складах. 11 повідомлень стосувалися пошкодження будинків, ще 34 повідомлення – фактів знайдення боєприпасів.

Також поліцейські перевірили 9 повідомлень про можливі випадки мародерства. Жодне із них не підтвердилося. До поліції не надійшло жодного повідомлення про постраждалих внаслідок вибухів на арсеналі.

Нагадаємо, цієї ночі інтенсивність вибухів, а також кількість осередків тління на території 6-го арсеналу значно зменшилися.

Як повідомляв УНН, рано вранці 9 жовтня сталася пожежа на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Чернігівської області. З району надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Закрили авіапростір у радіусі 30 км, а також припинили рух автомобільного та залізничного транспорту.

Зараз рятувальники продовжують гасити пожежу на арсеналі. Інтенсивність вибухів боєприпасів значно зменшилась. Загиблих та травмованих не зафіксовано.

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