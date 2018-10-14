Взрывы в Черниговской области: в зоне ЧП очистили от боеприпасов 15 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Саперы очистили от боеприпасов 15 населенных пунктов, расположенных в районе 6-го арсенала в Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"В течение суток проводилась очистка 15 населенных пунктов расположенных вокруг арсенала, завершены работы в 15 населенных пунктах (г. Ичня, с. Монастырище, с. Ольшана, с. Коломийцев, с. Половая, с. Колесники, с. Лесные Сорочинцы, с. Стрельники, с. Левки, с. Городня, с. Тарасовка, с. Гмырянка, с. Коршаки, с. Лучковка, с. Красное), всего очищено от боеприпасов 10 тысяч 609 домохозяйств (за сутки – 5 тысяч 738), 51 км трасс линий электропередач (за сутки – 5 км)", – говорится в сообщении.
Изъято 1473 взрывоопасных предмета, за сутки – 339. Отработано 230 сообщений населения об обнаружении боеприпасов, а за сутки – 49.
Вчера с 21:00 до 22:00 на территории арсенала наблюдалась детонация боеприпасов до 13 взрывов. Кроме того, спасатели потушили пожар лесной подстилки около села Августовка на площади 0,8 га.
Также вчера авиация ГСЧС осуществила 38 сбросов воды – 148 тонн. Всего с начала работ было осуществлено 123 сброса воды, а именно 702 тонны.
Напомним, в Ичнянском районе уже восстановили электроснабжение и стационарную телефонную связь. Сейчас продолжается восстановление газоснабжения.
Жители прилегающих к 6-му арсеналу территорий Ичнянского района уже активно возвращаются в свои дома. Полицейские будут осуществлять обход дворов. В районе чрезвычайной ситуации круглосуточно дежурят четыре бригады "скорой помощи".
Как сообщал УНН, рано утром 9 октября произошел пожар на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Черниговской области. Из района чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Закрыли авиапространство в радиусе 30 км, а также прекратили движение автомобильного и железнодорожного транспорта.