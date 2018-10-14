У зоні НС на Чернігівщині відновлюють газопостачання

"У м. Ічня було відновлено постачання газу до 5 багатоквартирних будинків та 735 абонентів. Також газ увімкнули частині абонентів у селах Іржавець, Рожнівка, Крупичполе та Бурімка. У селищі Дружба відновлено водопостачання, але поки що є проблеми з роботою водогону у місцевій школі", – йдеться в повідомленні.

Попри це, місцевим жителям ще не рекомендують повертатися до осель.

"На це немає офіційного дозволу від ДСНС та Міноборони, адже обстеження місцевості на предмет вибухонебезпечних матеріалів ще не завершене", – пояснили в ОДА.

Крім того, внаслідок вибухів і загорянь було пошкоджено близько 2 га лісу.

Також наразі серед наявних проблеми – труднощі з пічним опаленням у низці сіл на постраждалій території: у деяких будинках пошкоджено димарі. Крім того, на даний час не вистачає запасів скла для відновлення будівель.

Як зазначила в. о. голови ОДА Юлія Свириденко під час засідання оперативного штабу, наразі забезпечення зони надзвичайної ситуації будматеріалами – одне з найважливіших завдань для органів влади.

"Ми маємо докласти всіх зусиль, щоб місцеві жителі отримали потрібні ресурси і допомогу та змогли найшвидше відновити свої оселі", – додала Свириденко.

Крім того, вже відновлено електропостачання та стаціонарний телефонний зв’язок до всіх населених пунктів району.

Нагадаємо, понад 5,5 тисячі споживачів в Ічнянському районі залишилися без газу через вибух на 6-му арсеналі.

Жителі прилеглих військових складів територій Ічнянського району вже активно повертаються до своїх помешкань. Поліцейські здійснюватимуть обхід подвір’їв. У районі надзвичайної ситуації цілодобово чергують чотири бригади "швидкої медичної допомоги".

Як повідомляв УНН, рано вранці 9 жовтня сталася пожежа на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Чернігівської області. З району надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Закрили авіапростір у радіусі 30 км, а також припинили рух автомобільного та залізничного транспорту.