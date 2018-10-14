В зоне ЧП в Черниговской области возобновляют газоснабжение

"В г. Ичня были возобновлены поставки газа к 5 многоквартирным домам и 735 абонентам. Также газ включили части абонентов в селах Иржавец, Рожновка, Крупичполе и Буромка. В поселке Дружба восстановлено водоснабжение, но пока есть проблемы с работой водопровода в местной школе", – говорится в сообщении.

Несмотря на это, местным жителям еще не рекомендуют возвращаться в дома.

"На это нет официального разрешения от ГСЧС и Минобороны, ведь обследование местности на предмет взрывоопасных материалов еще не завершено", – пояснили в ОГА.

Кроме того, в результате взрывов и возгораний было повреждено около 2 га леса.

Также сейчас среди имеющихся проблем – трудности с печным отоплением в ряде сел на пострадавшей территории: в некоторых домах повреждены дымоходы. Кроме того, в настоящее время не хватает запасов стекла для восстановления зданий.

Как отметила в. о. главы ОГА Юлия Свириденко во время заседания оперативного штаба, сейчас обеспечение зоны чрезвычайной ситуации стройматериалами – одна из важнейших задач для органов власти.

"Мы должны приложить все усилия, чтобы местные жители получили необходимые ресурсы и помощь и смогли быстро восстановить свои дома", – добавила Свириденко.

Кроме того, уже восстановлено электроснабжение и стационарная телефонная связь к всем населенным пунктам района.

Напомним, более 5,5 тысячи потребителей в Ичнянском районе остались без газа из-за взрыва на 6-м арсенале.

Жители прилегающих к военным складам территорий Ичнянского района уже активно возвращаются в свои дома. Полицейские будут осуществлять обход дворов. В районе чрезвычайной ситуации круглосуточно дежурят четыре бригады "скорой медицинской помощи".

Как сообщал УНН, рано утром 9 октября произошел пожар на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Черниговской области. Из района чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Закрыли авиапространство в радиусе 30 км, а также прекратили движение автомобильного и железнодорожного транспорта.