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В районі НС на Чернігівщині чергують чотири бригади "швидкої" – МОЗ

Київ • УНН

 • 12570 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У Чернігівської області в районі надзвичайної ситуації цілодобово чергують чотири бригади екстреної медичної допомоги. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України, передає УНН.

"Чотири бригади екстреної медичної допомоги цілодобово чергують у районі надзвичайної ситуації. Вони в повному обсязі забезпечені паливно-мастильними матеріалами, медичним обладнанням, шинами, медикаментами, розчинами для інфузій та перев’язувальним матеріалом для надання екстреної медичної допомоги", – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що поранені та потерпілі не зверталися за медичною допомогою до бригад екстреної допомоги. Крім того, кількість звернень громадян до екстреної допомоги не збільшилася.

Нагадаємо, жителі прилеглих до 6-го арсеналу територій у Чернігівській області активно повертаються до своїх помешкань. Поліцейські здійснюватимуть обхід подвір’їв.

Як повідомляв УНН, рано вранці 9 жовтня сталася пожежа на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Чернігівської області. З району надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Закрили авіапростір у радіусі 30 км, а також припинили рух автомобільного та залізничного транспорту.

Зараз рятувальники продовжують гасити пожежу на арсеналі. Інтенсивність вибухів боєприпасів значно зменшилась. Загиблих та травмованих не зафіксовано.

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