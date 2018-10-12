В районе ЧП в Черниговской области дежурят четыре бригады "скорой" – Минздрав

"Четыре бригады экстренной медицинской помощи круглосуточно дежурят в районе чрезвычайной ситуации. Они в полном объеме обеспечены горюче-смазочными материалами, медицинским оборудованием, шинами, медикаментами, растворами для инфузий и перевязочным материалом для оказания экстренной медицинской помощи", – говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что раненые и пострадавшие не обращались за медицинской помощью к бригадам экстренной помощи. Кроме того, количество обращений граждан к экстренной помощи не увеличилось.

Напомним, жители прилегающих к 6-му арсеналу территорий в Черниговской области активно возвращаются в свои дома. Полицейские будут осуществлять обход дворов.

Как сообщал УНН, рано утром 9 октября произошел пожар на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Черниговской области. Из района чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тісяч человек. Закрыли авиапространство в радиусе 30 км, а также прекратили движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Сейчас спасатели продолжают тушить пожар на арсенале. Интенсивность взрывов боеприпасов значительно уменьшилась. Погибших и травмированных не зафиксировано.