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Вибухи на Чернігівщині: у зоні НC очистили від боєприпасів 15 населених пунктів

Вибухи на Чернігівщині: у зоні НC очистили від боєприпасів 15 населених пунктів

Київ • УНН

 • 8421 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Сапери очистили від боєприпасів 15 населених пунктів, розташованих в районі 6-го арсеналу на Чернігівщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Протягом доби проводилося очищення 15 населених пунктів розташованих навколо арсеналу, завершено роботи у 15 населених пунктах (м. Ічня, с. Монастирище, с. Ольшана, с. Коломійцево, с. Полова, с. Колісники, с. Лісові Сорочинці, с. Стрільники, с. Левки, с. Городня, с. Тарасівка, с. Гмирянка, с. Коршаки, с. Лучківка, с. Червоне), всього очищено від боєприпасів 10 тис. 609 дворогосподарств (за добу – 5 тис. 738), 51 км трас ліній електропередач (за добу – 5 км)", – йдеться в повідомленні.

Вилучено 1 473 вибухонебезпечних предметів, за добу – 339. Відпрацьовано 230 повідомлень населення про виявлення боєприпасів, а за добу – 49.

Вчора з 21:00 до 22:00 на території арсеналу спостерігалася детонація боєприпасів до 13 вибухів. Крім того, рятувальники загасили пожежу лісової підстилки поблизу села Августівка на площі 0,8 га.

Також вчора авіація ДСНС здійснила 38 скидів води – 148 тонн. Загалом з початку робіт було здійснено 123 скиди води, а саме 702 тонни.

Нагадаємо, в Ічнянському районі вже відновили електропостачання та стаціонарний телефонний зв’язок. Наразі триває відновлення газопостачання.

Жителі прилеглих до 6-го арсеналу територій Ічнянського району вже активно повертаються до своїх помешкань. Поліцейські здійснюватимуть обхід подвір’їв. У районі надзвичайної ситуації цілодобово чергують чотири бригади "швидкої допомоги".

Як повідомляв УНН, рано вранці 9 жовтня сталася пожежа на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Чернігівської області. З району надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Закрили авіапростір у радіусі 30 км, а також припинили рух автомобільного та залізничного транспорту.

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