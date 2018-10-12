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НП під Ічнею: у населених пунктах відновили телефонний зв'язок

НП під Ічнею: у населених пунктах відновили телефонний зв'язок

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У населених пунктах Ічнянського району Чернігівської області відновили стаціонарний телефонний зв'язок після вибуху на 6-му арсеналі Міноборони. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Чернігівської облдержадміністрації.

"Відновлено стаціонарний телефонний зв'язок у всіх населених пунктах, окрім села Тишківка. Продовжуються роботи з підключення населених пунктів до тепло-, газо- та електропостачання. ...Уже можливий вільний проїзд дорогами: М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ, Р67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин, Н-07 Київ-Суми-Юнаківка в обох напрямках", – йдеться в повідомленні.

Також працюють пункти обігріву та гарячого харчування населення. Люди отримують гуманітарну допомогу, яка надходить як з міст та районів Чернігівської області, так і з інших областей.

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Додамо, що станом на 13:00 два пожежні літаки здійснили у межах військових складів 10 скидів води, а це 80 тонни, проінформував прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій. Всього з початку робіт авіація здійснила вже 54 скиди води – 432 тонни.

"Залучено вертоліт Мі-8 для гасіння окремих осередків пожеж поза межами арсеналу, доступ до яких обмежено для наземних сил, здійснено 1 скид води (4 тонни)", – зазначили у ДСНС.

Піротехнічні підрозділи відпрацювали 10 заявок. У пунктах прийому громадян психологи надали психологічну допомогу 140 особам, а загалом з початку робіт – 1260 особам.

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Як повідомляв УНН, жителі прилеглих до 6-го арсеналу територій Ічнянського району вже активно повертаються до своїх помешкань. Поліцейські здійснюватимуть обхід подвір’їв.

У районі надзвичайної ситуації цілодобово чергують чотири бригади "швидкої допомоги".

Нагадаємо, рано вранці 9 жовтня сталася пожежа на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Чернігівської області. З району надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Закрили авіапростір у радіусі 30 км, а також припинили рух автомобільного та залізничного транспорту.

Зараз рятувальники продовжують гасити пожежу на арсеналі. Інтенсивність вибухів боєприпасів значно зменшилась. Загиблих та травмованих не зафіксовано.

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