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ЧП под Ичней: в населенных пунктах восстановили телефонную связь

ЧП под Ичней: в населенных пунктах восстановили телефонную связь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. В населенных пунктах Ичнянского района Черниговской области восстановили стационарную телефонную связь после взрыва на 6-м арсенале Миноборони. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черниговской облгосадминистрации.

"Восстановлено стационарную телефонную связь во всех населенных пунктах, кроме села Тишковки. Продолжаются работы по подключению населенных пунктов к тепло-, газо- и электроснабжению. ...Уже возможен свободный проезд по дорогам М-02 Копти-Глухов-Бачевск, Р67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин, Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

Также работают пункты обогрева и горячего питания населения. Люди получают гуманитарную помощь, которая поступает как из городов и районов Черниговской области, так и из других областей.

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Добавим, что по состоянию на 13:00 два пожарных самолета совершили в рамках военных складов 10 сбросов воды, а это 80 тонны, проинформировал пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Всего с начала работ авиация совершила уже 54 сброса воды – 432 тонны.

"Привлечено вертолет Ми-8 для тушения отдельных очагов пожаров вне арсенала, доступ к которым ограничен для наземных сил, осуществлено 1 сброс воды (4 тонны)", – отметили в ГСЧС.

Пиротехнические подразделения отработали 10 заявок. В пунктах приема граждан психологи оказали психологическую помощь 140 лицам, а в целом с начала работ – 1260 лицам.

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Как сообщал УНН, жители прилегающих к 6-му арсеналу территорий Ичнянского района уже активно возвращаются в свои дома. Полицейские будут осуществлять обход дворов.

В районе чрезвычайной ситуации круглосуточно дежурят четыре бригады "скорой помощи".

Напомним, рано утром 9 октября произошел пожар на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Черниговской области. Из района чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Закрыли авиапространство в радиусе 30 км, а также прекратили движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Сейчас спасатели продолжают тушить пожар на арсенале. Интенсивность взрывов боеприпасов значительно уменьшилась. Погибших и травмированных не зафиксировано.

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