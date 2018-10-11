НС під Ічнею: Президент не виключив "кадрових висновків"

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко розраховує на швидку реакцію правоохоронців щодо надзвичайної ситуації на території 6-го арсеналу біля міста Ічня Чернігівської області. Про це він заявив під час зустрічі з командирами бригад ЗСУ, Нацгвардії і Держприкордонслужби на Хмельниччині, передає УНН.