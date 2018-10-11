НС під Ічнею: Президент не виключив "кадрових висновків"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко розраховує на швидку реакцію правоохоронців щодо надзвичайної ситуації на території 6-го арсеналу біля міста Ічня Чернігівської області. Про це він заявив під час зустрічі з командирами бригад ЗСУ, Нацгвардії і Держприкордонслужби на Хмельниччині, передає УНН.
“Розраховую на швидку реакцію правоохоронних органів. Я не виключаю і певних кадрових висновків”, — сказав Президент.
Втім, за його словами, лише кадрових висновків може бути недостатньо — потрібні системні рішення.
Як повідомляв УНН, рано вранці 9 жовтня сталася пожежа на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Чернігівської області. З району надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Закрили авіапростір у радіусі 30 км, а також припинили рух автомобільного та залізничного транспорту.
Зараз рятувальники продовжують гасити пожежу на арсеналі. Інтенсивність вибухів боєприпасів значно зменшилась. Загиблих та травмованих не зафіксовано.