ЧС под Ичней: Президент не исключил "кадровых выводов"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на быструю реакцию правоохранителей относительно чрезвычайной ситуации на территории 6-го арсенала возле города Ичня Черниговской области. Об этом он заявил во время встречи с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы в Хмельницкой области, передает УНН.
"Рассчитываю на быструю реакцию правоохранительных органов. Я не исключаю и определенных кадровых выводов", - сказал Президент.
Впрочем, по его словам, только кадровых выводов может быть недостаточно - нужны системные решения.
Как сообщал УНН, рано утром 9 октября произошел пожар на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Черниговской области. Из района чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12 500 человек. Закрыли авиапространство в радиусе 30 км, а также прекратили движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Сейчас спасатели продолжают тушить пожар на арсенале. Интенсивность взрывов боеприпасов значительно уменьшилась. Погибших и травмированных не зафиксировано.