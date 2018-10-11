ЧС под Ичней: Президент не исключил "кадровых выводов"

"Рассчитываю на быструю реакцию правоохранительных органов. Я не исключаю и определенных кадровых выводов", - сказал Президент.

Впрочем, по его словам, только кадровых выводов может быть недостаточно - нужны системные решения.

Как сообщал УНН, рано утром 9 октября произошел пожар на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Черниговской области. Из района чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12 500 человек. Закрыли авиапространство в радиусе 30 км, а также прекратили движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Сейчас спасатели продолжают тушить пожар на арсенале. Интенсивность взрывов боеприпасов значительно уменьшилась. Погибших и травмированных не зафиксировано.