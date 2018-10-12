У ДСНС розповіли, коли евакуйованим поблизу Ічні дозволять повертатися додому

“Коли буде більш-менш безпечно (перебувати в населених пунктах біля складів зброї в Чернігівській області — ред.) — буде зрозуміло, коли ми перевіримо щонайменше 10 населених пунктів, які найближче прилягають до епіцентру вибуху. Це буде найближчі 3-4 дні — ми вже будемо знати і поінформуємо”, — зазначив чиновник.

За його словами, наразі невідомо, скільки людей серед евакуйованих раніше повернулося до своїх домівок. Однак ДСНС не рекомендує повертатися, оскільки небезпека залишається.

При цьому він додав, що ситуація в зоні НС міняється щопівгодини, оскільки через високу температуру в осередках горіння і зміну погодних умов змінюється і інтенсивність вибухів на складах.

Нагадаємо, інтенсивність вибухів, а також кількість осередків тління на території 6-го арсеналу Міністерства оборони, де 9 жовтня сталася надзвичайна ситуація з пожежою та вибухами, цієї ночі у порівнянні з попередньою значно зменшилися.