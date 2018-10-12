В ГСЧС рассказали, когда эвакуированным возле Ични разрешат возвратиться домой

"Когда будет более-менее безопасно (находиться в населенных пунктах возле складов оружия в Черниговской области - ред.) - будет понятно, когда мы проверим как минимум 10 населенных пунктов, которые ближе всего к эпицентру взрыва. Это будет в ближайшие 3-4 дня - мы уже будем знать и проинформируем", - отметил чиновник.

По его словам, пока неизвестно, сколько людей среди эвакуированных ранее вернулось в свои дома. Однако ГСЧС не рекомендует возвращаться, поскольку опасность остается.

При этом он добавил, что ситуация в зоне ЧС меняется каждые полчаса, так как из-за высокой температуры в очагах горения и изменения погодных условий меняется и интенсивность взрывов на складах.

Напомним, интенсивность взрывов, а также количество очагов тления на территории 6-го арсенала Министерства обороны, где 9 октября произошло чрезвычайное происшествие с пожаром и взрывами, ночью по сравнению с предыдущей значительно уменьшились.