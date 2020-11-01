Выборы в Молдове: фиксируют случаи подвоза избирателей из Приднестровья

“В Резине жителей Приднестровья организованно подвозят на участки. Несколько небольших автомобилей и микроавтобус. Это транспортное средство не являлось рейсовым. На участке в Гура Быкулуй также замечен организованный подвоз избирателей. Машины с приднестровскими номерами привозят людей в село Сэнэтэука”, — говорится в сообщении.

По данным издания Nokta.md, контрольно-пропускной пункт “Бендеры — Варница” заблокирован. Несколько автомобилей перекрыли дорогу. На месте находится полиция.

Ранее сообщалось, что мужчина распылил слезоточивый газ возле избирательного участка в Варнице.

Добавим, в мае 2019 года стало известно, что самопровозглашенная “ПМР” отказалась от территориальных претензий на молдавское село Варница.

Как сообщал УНН, в Молдове 1 ноября проходят выборы президента. По данным ЦИК, к 12:00 проголосовали 455 143 граждан, что составляет 16,20% от общего числа избирателей. Наиболее активные избиратели — это люди в возрасте от 56-70 лет (41,87%).