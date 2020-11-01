Чоловік розпилив сльозогінний газ біля виборчої дільниці на межі з Придністров'ям

"У Варниці спостерігається напружена ситуація, де низка людей з числа ветеранів, а також інших місцевих жителів намагаються блокувати доступ людей, які приходять на виборчі дільниці. Після втручання поліції доступ до дільниці був забезпечений", - йдеться у повідомленні з посиланням на дані представника молдовського генерального інспекторату поліції.

У той же час, вказали у поліції, чиняться спроби "проявити агресію і відповідно обмежити доступ осіб до голосування".

"Також було зафіксовано інцидент, спровокований людиною, яка вчинила словесну перепалку з групою громадян, присутніх перед іншою виборчою дільницею. Після сварки був застосований сльозогінний газ. Чоловік був опізнаний і затриманий поліцією, і наразі встановлюються обставини події", - зазначив представник поліції.

Нагадаємо, у травні 2019 року стало відомо, що самопроголошена Придністровська Молдавська республіка відмовилась від територіальних претензій на молдовське село Варниця.

Як повідомляв УНН, у Молдові 1 листопада відбуваються вибори президента. За даними молдовського видання Newsmaker, на 10 годину ранку проголосували 200 тисяч 887 осіб або 7,17% населення. Найактивніше голосують громадяни 56-70 років, а найменше на виборчі дільниці прийшло молоді 18-25 років.