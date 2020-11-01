У Молдові стартували вибори президента
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Молдові почалося голосування на виборах президента. У гонці беруть участь вісім кандидатів, передає УНН із посиланням на ЦВК Республіки Молдова.
Так, Центральна виборча комісія країни відкрила 2143 виборчих дільниці. 139 з них знаходяться за кордоном Республіки.
Ще 42 виборчі дільниці були відкриті для громадян лівобережжя Дністра, в муніципалітеті Бендери і деяких населених пунктах Каушанського району. У Кишиневі і передмістях столиці відкрито 305 виборчих дільниць.
Громадяни Молдови можуть голосувати з 07:00 ранку до 21:00 (програма виборчої дільниці може бути продовжено на 2 години, якщо сформуються черги).
Вибори проходять в умовах безпекових заходів від коронавірусної інфекції. Кожному громадянину на виборчій дільниці надаватиметься захисна маска, кожен повинен прийти зі своєю ручкою. Зокрема, кожному виборцю обов’язково будуть вимірювати температуру при вході на виборчу дільницю.
За пост президента країни борються 8 кандидатів: Ігор Додон (чинний президент республіки, незалежний кандидат), Майя Санду (партія “Дія і солідарність”), Андрій Нестасе (“Платформа DA”), Ренато Усатий (“Наша партія”), Тудор Деліу (Ліберально-Демократична партія Молдови), Дорін Кіртоаке (виборчий блок “Unirea” (“Об’єднання”), Октавіан Цику (партія національної єдності) і Віолетта Іванова (партія “Шор”).
За президентськими виборами спостерігатимуть 2197 спостерігачів, акредитованих ЦВК Молдови, з яких 1887 є національними спостерігачами і 310 — міжнародними спостерігачами
Напередодні у Грузії пройшли парламентські вибори. У ЦВК країни вже оприлюднили інформацію про перемогу правлячої партії на виборах.