В Молдове стартовали выборы президента
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Молдове началось голосование на выборах президента. В гонке участвуют восемь кандидатов, передает УНН со ссылкой на ЦИК Республики Молдова.
Так, Центральная избирательная комиссия страны открыла 2143 избирательных участка. 139 из них находятся за рубежом Республики.
Еще 42 избирательных участка были открыты для граждан левобережья Днестра, в муниципалитете Бендеры и некоторых населенных пунктах Каушанского района. В Кишиневе и пригородах столицы открыто 305 избирательных участков.
Граждане Молдовы могут голосовать с 7:00 утра до 21:00 (программа избирательного участка может быть продлена на 2 часа, если сформируются очереди).
Выборы проходят в условиях усиленных мер безопасности в связи с коронавирусной инфекцией. Каждому гражданину на избирательном участке будет предоставляться защитная маска, каждый должен прийти со своей ручкой. В частности, каждому избирателю обязательно будут измерять температуру при входе на избирательный участок.
За пост президента страны борются 8 кандидатов: Игорь Додон (действующий президент республики, независимый кандидат), Майя Санду (партия “Действие и солидарность”), Андрей Нэстасе (“Платформа DA”), Ренато Усатый (“Наша партия”), Тудор Делиу (Либерально-демократическая партия Молдовы), Дорин Киртоакэ (избирательный блок “Unirea” (“Объединение”), Октавиан Цика (партия национального единства) и Виолетта Иванова (партия “Шор”).
За президентскими выборами будут наблюдать 2197 наблюдателей, аккредитованных ЦИК Молдовы, из которых 1887 являются национальными наблюдателями и 310 — международными наблюдателями
Накануне в Грузии прошли парламентские выборы. В ЦИК страны уже обнародовали информацию о победе правящей партии на выборах.