У Придністров’ї визнали контроль Молдови над селом Варниця

"Молдовський уряд, представники посередників і спостерігачів процесу придністровського врегулювання у форматі "5+2" були проінформовані сьогодні (13 травня - ред.) про те, що тираспольська адміністрація відмовляється від своїх запропонованих умов, в яких йшлося про те, що село Варниця входить до складу невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, але тимчасово знаходиться під контролем Республіки Молдова, а функції місцевих органів влади виконують органи влади села Протагайлівка", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що рішення було прийнято в результаті проведення переговорів з посередниками і спостерігачами у форматі "5+2" та представниками адміністрації в Тирасполі.

Село Варниця, розташоване на правому березі Дністра і адміністративно підконтрольне уряду Молдови, проте в адміністрації Придністров'я неодноразово заявляли про включення села в мікрорайон "Північний" міста Бендери.

Наприкінці 2018 року очільник придністровської адміністрації Вадим Красносельський підписав Указ про включення села до складу території самопроголошеної республіки. Уряд Молдови розцінив цей крок як провокацію і звернувся до посередників у переговорному процесі у форматі "5+2".

Як повідомляв УНН, розвідник США моніторить ситуацію поблизу окупованого Придністров'я.