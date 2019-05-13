В Приднестровье признали контроль Молдовы над селом Варница
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Самопровозглашенная Приднестровская Молдавская республика отказалась от территориальных претензий на молдавское село Варница. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Молдовы, передает УНН.
"Молдавское правительство, представители посредников и наблюдателей процесса приднестровского урегулирования в формате "5+2" были проинформированы сегодня (13 мая - ред.) о том, что тираспольская администрация отказывается от своих предложенных условий, в которых говорилось о том, что село Варница входит в состав непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, но временно находится под контролем Республики Молдова, а функции местных органов власти выполняют органы власти села Протагайловка", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что решение было принято в результате проведения переговоров с посредниками и наблюдателями в формате "5+2" и представителями администрации в Тирасполе.
Село Варница, расположенное на правом берегу Днестра и административно подконтрольное правительству Молдовы, однако в администрации Приднестровья неоднократно заявляли о включении села в микрорайон "Северный" города Бендеры.
В конце 2018 глава приднестровской администрации Вадим Красносельский подписал Указ о включении села в состав территории самопровозглашенной республики. Правительство Молдовы расценило этот шаг как провокацию и обратилось к посредникам в переговорном процессе в формате "5+2".
Как сообщал УНН, разведчик США мониторит ситуацию вблизи оккупированного Приднестровья.