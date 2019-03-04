Розвідник США моніторить ситуацію поблизу окупованого Придністров'я

“Літак-розвідник Військово-повітряних сил США Beech MC-12W Liberty здійснює спостережний політ над територією України вздовж державного кордону з Молдовою поблизу так званої „Придністровської Молдавської республіки“. Розпочав свій політ близько 12-ї з бази поблизу Констанца в Румунії. Маршрут сьогоднішнього польоту Beech MC-12W Liberty вздовж кордону з Молдовою”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 березня безпілотний розвідувальний літальний апарат RQ-4B Global Hawk о 9:00 розпочав моніторинговий політ поблизу окупованої частини Донбасу.