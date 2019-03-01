Безпілотник США моніторить ситуацію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Безпілотний розвідувальний літальний апарат RQ-4B Global Hawk о 9:00 розпочав моніторинговий політ поблизу окупованої частини Донбасу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мілітарний портал.
"Сьогодні розвідувальний безпілотний розвідувальний літальний апарат RQ-4B Global Hawk о 9:00 розпочав моніторинговий політ поблизу окупованої частини Донбасу", - йдеться у повідомленні.
Безпілотник військово-повітряним силам США та базується на авіабазі розташованій на острові Сігонела в Італії звідки злетів о 4-ї ранку.
У виданні додали, що близько 7-ї ранку після перельоту через територію Греції, Болгарії та Румунії він увійшов у повітряний простір України в Чернівецькій області.
"Станом на 14:30 він продовжує виконувати завдання у зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі", - додали у міліарному порталі.
Нагадаємо, американський безпілотний літак розвідник RQ-4B-30 Global Hawk здійснює політ вздовж лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.