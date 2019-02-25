Розвідувальний безпілотник США моніторить ситуацію на Донбасі

“Близько 8-ї ранку він увійшов до повітряного простору України у Чернівецькій області перед він здійснив переліт через Грецію, Болгарію та Румунію”, — йдеться у повідомленні.

Близько 8-ї ранку він увійшов до повітряного простору України у Чернівецькій області перед він здійснив переліт через Грецію, Болгарію та Румунію.

Безпілотник базується RQ-4B-30 Global Hawk на авіабазі Сігонела в Італії.

Нагадаємо, сьогодні зранку ракетний есмінець військово-морського флоту США USS Donald Cook (DDG 75) прибув до Одеси.



