Розвідувальний безпілотник США моніторить ситуацію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Американський безпілотний літак розвідник RQ-4B-30 Global Hawk здійснює політ вздовж лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мілітарний портал.
“Близько 8-ї ранку він увійшов до повітряного простору України у Чернівецькій області перед він здійснив переліт через Грецію, Болгарію та Румунію”, — йдеться у повідомленні.
Близько 8-ї ранку він увійшов до повітряного простору України у Чернівецькій області перед він здійснив переліт через Грецію, Болгарію та Румунію.
Безпілотник базується RQ-4B-30 Global Hawk на авіабазі Сігонела в Італії.
Нагадаємо, сьогодні зранку ракетний есмінець військово-морського флоту США USS Donald Cook (DDG 75) прибув до Одеси.