Розвідувальний безпілотник США моніторить ситуацію на Донбасі

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23 березня, 12:58 • 155377 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 392991 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 389475 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

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П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 288734 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

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В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 466109 перегляди

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Американський безпілотний літак розвідник RQ-4B-30 Global Hawk здійснює політ вздовж лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мілітарний портал.

“Близько 8-ї ранку він увійшов до повітряного простору України у Чернівецькій області перед він здійснив переліт через Грецію, Болгарію та Румунію”, — йдеться у повідомленні.

Близько 8-ї ранку він увійшов до повітряного простору України у Чернівецькій області перед він здійснив переліт через Грецію, Болгарію та Румунію.

Безпілотник базується RQ-4B-30 Global Hawk на авіабазі Сігонела в Італії.

Нагадаємо, сьогодні зранку ракетний есмінець військово-морського флоту США USS Donald Cook (DDG 75) прибув до Одеси.

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