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Ракетний есмінець США прибув до Одеси

Ракетний есмінець США прибув до Одеси

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сьогодні зранку ракетний есмінець військово-морського флоту США USS Donald Cook (DDG 75) прибув до Одеси. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мілітарний портал.

“Він пришвартувався біля 16-го причалу Одеського морського торговельного порту. За попередньою інформацією він пробудить в Одесі три дні”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ракетний есмінець США увійшов у Чорне море

Нагадаємо, другий новітній есмінець-“невидимка” USS Michael Monsoor класу Zumwalt (DDG-1001) в суботу був введений в експлуатацію.

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