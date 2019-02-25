Ракетний есмінець США прибув до Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сьогодні зранку ракетний есмінець військово-морського флоту США USS Donald Cook (DDG 75) прибув до Одеси. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мілітарний портал.
“Він пришвартувався біля 16-го причалу Одеського морського торговельного порту. За попередньою інформацією він пробудить в Одесі три дні”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, другий новітній есмінець-“невидимка” USS Michael Monsoor класу Zumwalt (DDG-1001) в суботу був введений в експлуатацію.