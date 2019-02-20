Ракетний есмінець США увійшов у Чорне море
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Американський ракетний есмінець Donald Cook увійшов у Чорне море для проведення спільних навчань з Україною та іншими союзниками. Про це оголосили в ВМС США повідомляє Голос Америки, передає УНН.
"Прибуття корабля в Чорне море, яке стане його другим візитом в цьому році, відбудеться на тлі ескалації напруженості і насильства між підтримуваними Росією сепаратистами і українськими силами", - йдеться в повідомленні.
Український флот проводить навчання в очікуванні атаки у відкритому морі з боку Росії, особливо в районі українського порту Маріуполя, де Росія захопила і ув'язнила 24 моряка з трьох українських судів в кінці минулого року.
Як повідомив командувач силами ВМС США в Європі адмірал Джеймс Фогго, Donald Cook зайде в порт Одеси.
Нагадаємо, ракетний есмінець США USS Donald Cook попрямував в Чорне море через протоку Дарданелли.