Ракетний есмінець США увійшов у Чорне море

"Прибуття корабля в Чорне море, яке стане його другим візитом в цьому році, відбудеться на тлі ескалації напруженості і насильства між підтримуваними Росією сепаратистами і українськими силами", - йдеться в повідомленні.

Український флот проводить навчання в очікуванні атаки у відкритому морі з боку Росії, особливо в районі українського порту Маріуполя, де Росія захопила і ув'язнила 24 моряка з трьох українських судів в кінці минулого року.

Як повідомив командувач силами ВМС США в Європі адмірал Джеймс Фогго, Donald Cook зайде в порт Одеси.

Нагадаємо, ракетний есмінець США USS Donald Cook попрямував в Чорне море через протоку Дарданелли.



