Ракетный эсминец США вошел в Черное море
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Американский ракетный эсминец Donald Cook вошел в Черное море для проведения совместных учений с Украиной и другими союзниками. Об этом объявили в ВМС США сообщает Голос Америки, передает УНН.
“Прибытие корабля в Черное море, которое станет его вторым визитом в этом году, произойдет на фоне эскалации напряженности и насилия между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинскими силами”, — идется в сообщении.
Украинский флот проводит учения в ожидании атаки в открытом море со стороны России, особенно в районе украинского порта Мариуполя, где Россия захватила и заключила в тюрьму 24 моряка с трех украинских судов в конце прошлого года.
Как сообщил командующий силами ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго, Donald Cook зайдет в порт Одессы.
Напомним, ракетный эсминец США USS Donald Cook направился в Черное море через пролив Дарданеллы.