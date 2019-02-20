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Ракетный эсминец США вошел в Черное море

Ракетный эсминец США вошел в Черное море

Киев  •  УНН

 • 14146 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Американский ракетный эсминец Donald Cook вошел в Черное море для проведения совместных учений с Украиной и другими союзниками. Об этом объявили в ВМС США сообщает Голос Америки, передает УНН.

“Прибытие корабля в Черное море, которое станет его вторым визитом в этом году, произойдет на фоне эскалации напряженности и насилия между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинскими силами”, — идется в сообщении.

Украинский флот проводит учения в ожидании атаки в открытом море со стороны России, особенно в районе украинского порта Мариуполя, где Россия захватила и заключила в тюрьму 24 моряка с трех украинских судов в конце прошлого года.

Как сообщил командующий силами ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго, Donald Cook зайдет в порт Одессы.

Напомним, ракетный эсминец США USS Donald Cook направился в Черное море через пролив Дарданеллы.

Украинские Национальные Новости

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