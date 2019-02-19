Еще один корабль НАТО отправился к Черному морю
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Ракетный эсминец США USS Donald Cook направился в Черное море через пролив Дарданеллы. Об этом сообщается на сайте командования Шестого флота США, передает УНН.
"Ракетный эсминец типа "Арли Берк" USS Donald Cook (DDG-75) начал 19 февраля проход через пролив Дарданеллы в северном направлении на пути к Черному морю для проведения операций по обеспечению морской безопасности", - говорится в сообщении.
"Каждый визит здесь дает нам уникальную возможность работать с нашими региональными морскими партнерами", - сказал командующий эсминец Мэтью Пауэлл, - Мы с нетерпением ждем богатую историю и культуру этого региона ".
Ранее во вторник стало известно, что в Черное море вошли два корабля постоянной противоминной группы НАТО - плавбаза военно-морских сил ФРГ Werra и турецкий тральщик Akcakoca.
Напомним, 28 января Американский ракетный эсминец Donald Cook покинул Черное море через пролив Босфор.