Еще один корабль НАТО отправился к Черному морю

"Ракетный эсминец типа "Арли Берк" USS Donald Cook (DDG-75) начал 19 февраля проход через пролив Дарданеллы в северном направлении на пути к Черному морю для проведения операций по обеспечению морской безопасности", - говорится в сообщении.



"Каждый визит здесь дает нам уникальную возможность работать с нашими региональными морскими партнерами", - сказал командующий эсминец Мэтью Пауэлл, - Мы с нетерпением ждем богатую историю и культуру этого региона ".

Ранее во вторник стало известно, что в Черное море вошли два корабля постоянной противоминной группы НАТО - плавбаза военно-морских сил ФРГ Werra и турецкий тральщик Akcakoca.



Напомним, 28 января Американский ракетный эсминец Donald Cook покинул Черное море через пролив Босфор.