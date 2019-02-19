Ще один корабель НАТО вирушив до Чорного моря

"Ракетний есмінець типу "Арлі Берк" USS Donald Cook (DDG-75) розпочав 19 лютого прохід через протоку Дарданелли у північному напрямку на шляху до Чорного моря для проведення операцій із забезпечення морської безпеки", - йдеться у повідомленні.



"Кожен візит тут надає нам унікальну можливість працювати з нашими регіональними морськими партнерами", - сказав командувач есмінецю Метью Пауел, - Ми з нетерпінням чекаємо на багату історію та культуру цього регіону".

Раніше у вівторок стало відомо, що в Чорне море увійшли два кораблі постійної протимінної групи НАТО - плавбаза військово-морських сил ФРН Werra і турецький тральщик Akcakoca.



Нагадаємо, 28 січня Американський ракетний есмінець Donald Cook покинув Чорне море через протоку Босфор.