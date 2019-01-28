Ракетний есмінець США покинув Чорне море
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Американський ракетний есмінець Donald Cook покинув Чорне море через протоку Босфор. Про це йдеться в повідомленні 6-го флоту Військово Морських Сил США в Twitter, передає УНН.
"Моряки ВМС США на борту есмінця Donald Cook DDG75 спостерігають, як корабель перетинає протоку Босфор", - йдеться в повідомленні 6-го флоту.
Також опубліковані фотографії моряків. Зазначається, що знімки зроблені в понеділок, 28 січня.
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Як повідомляв УНН, 19 січня Donald Cook пройшов через Стамбул.
Пізніше сили Чорноморського флоту РФ приступили до спостереження за американським есмінцем Donald Cook відразу после его входження в акваторію Чорного моря.