Військовий корабель НАТО увійшов у Чорне море

Німецьке судно FGS Werra, яке було закріплено протягом 3 днів в одному з портів Стамбула, увійшло в Босфору опівдні.



Корабель здатний перевозити 450 т дизельного палива, 11 т машинного масла, 27 т продовольства, 150 т прісної води, 130 т боєприпасів і спорядження. На палубі може розміщуватися вертоліт NH90 або Sea King. Особливістю плавбаз типу "Ельба" є використання змінних контейнерних модулів, склад яких залежить від характеру бойової діяльності забезпечуваних кораблів. Модулі формуються з контейнерів стандартних розмірів масою до 7,5 т. Для всієї серії плавбаз цього проекту розроблено комплект з 51 контейнера, де є обладнання для механічних та радіотехнічних ремонтних майстерень, приміщень похідного штабу з'єднань кораблів, сховищ документацій, запасних частин, трального озброєння і водолазного спорядження. На палубі кожного судна в два яруси може бути розташовано до 24 контейнерів з обладнанням.

Нагадаємо, країни Північноатлантичного альянсу розглядають можливості збільшити присутність в Чорному морі.