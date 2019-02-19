Военный корабль НАТО вошел в Черное море

Немецкое судно FGS Werra, которое было закреплено в течение 3 дней в одном из портов Стамбула, вошло в Босфора в полдень.



Корабль способен перевозить 450 т дизельного топлива, 11 т машинного масла, 27 т продовольствия, 150 т пресной воды, 130 т боеприпасов и снаряжения. На палубе может размещаться вертолет NH90 или Sea King. Особенностью плавбаз типа "Эльба" является использование переменных контейнерных модулей, состав которых зависит от характера боевой деятельности обеспечиваемых кораблей. Модули формируются из контейнеров стандартных размеров массой до 7,5 т. Для всей серии плавбаз этого проекта разработан комплект из 51 контейнера, где есть оборудование для механических и радиотехнических ремонтных мастерских, помещений походного штаба соединений кораблей, хранилищ документаций, запасных частей, трального вооружения и водолазного снаряжения. На палубе каждого судна в два яруса может быть расположено до 24 контейнеров с оборудованием.

Напомним, страны Североатлантического альянса рассматривают возможности увеличить присутствие в Черном море.