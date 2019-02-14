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НАТО рассматривает возможность увеличить присутствие в Черном море

НАТО рассматривает возможность увеличить присутствие в Черном море

Киев  •  УНН

 • 10738 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Страны Североатлантического альянса рассматривают возможности увеличить присутствие в Черном море. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

"У нас состоялась очень хорошая беседа с министром обороны Степаном Полторак", - заявил генсек НАТО.

По его словам, все государства-члены альянса выразили поддержку территориальной целостности Украины, осудили нелегальную оккупацию Крыма Россией и ее попытки дестабилизировать Украину на Донбассе. НАТО осудили также захват украинских моряков у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

"Партнеры НАТО оказывают мощную поддержку Украине - политическую и практическую. Мы сейчас рассматриваем, что еще мы можем сделать", - отметил Столтенберг.

Он напомнил, что в НАТО трастовые фонды в поддержку Украины, специалисты НАТО также обеспечивают различные тренировки, чтобы модернизировать украинские оборонные институты.

"Мы рассматриваем, как мы можем в дальнейшем увеличить наше присутствие в Черном море. И в ближайшем будущем, через несколько дней, корабли НАТО будут в Черном море участвовать в упражнениях. Поэтому, мы существенно увеличили наше присутствие на воде, а также в воздухе и суше в Черноморском регионе - все это также является частью нашей поддержки Украины ", - отметил он.
Столтенберг пообещал, что Альянс продолжит и в дальнейшем поддерживать Украину.

Как сообщал УНН, в НАТО считают, что новые российские ракеты представляют собой часть более широкой картины активности России, включая инвестиции в новые ядерные системы и использования силы против Украины.

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