НАТО розглядає можливість збільшити присутність у Чорному морі

"У нас відбулась дуже хороша розмова з Міністром оборони Степаном Полтораком", - заявив генсек НАТО.

За його словами, всі держави-члени альянсу висловили підтримку територіальній цілісності України, засудили нелегальну окупацію Криму Росією та її намагання дестабілізувати Україну на Донбасі. Члени НАТО засудили також захоплення українських моряків біля Керченської протоки у листопаді минулого року.



"Партнери НАТО надають міцну підтримку Україні – політичну і практичну. Ми зараз розглядаємо, що ще ми можемо зробити", - зазначив Столтенберг.



Він нагадав, що у НАТО є трастові фонди на підтримку України, спеціалісти НАТО також забезпечують всілякі тренування, модернізувати українські оборонні інституції.



"Ми розглядаємо те, як ми можемо надалі збільшити нашу присутність у Чорному морі. І у найближчому майбутньому, за кілька днів, кораблі НАТО будуть у Чорному морі брати участь у вправах. Тож, ми істотно збільшили нашу присутність на воді, а також у повітрі та суші у Чорноморському регіоні – все це також є частиною нашої підтримки Україні", - зазначив він.

Столтенберг пообіцяв, що Альянс продовжить і надалі підтримувати Україну.



Як повідомляв УНН, у НАТО вважають, що нові російські ракети являють собою частину більш широкої картини активності Росії, яка включає інвестиції в нові ядерні системи і використання сили проти України.