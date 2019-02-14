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НАТО розглядає можливість збільшити присутність у Чорному морі

НАТО розглядає можливість збільшити присутність у Чорному морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Країни Північноатлантичного альянсу розглядають можливості збільшити присутність у Чорному морі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час прес-конференції в Брюсселі, передає кореспондент УНН.

"У нас відбулась дуже хороша розмова з Міністром оборони Степаном Полтораком", - заявив генсек НАТО.

За його словами, всі держави-члени альянсу висловили підтримку територіальній цілісності України, засудили нелегальну окупацію Криму Росією та її намагання дестабілізувати Україну на Донбасі. Члени НАТО засудили також захоплення українських моряків біля Керченської протоки у листопаді минулого року.

"Партнери НАТО надають міцну підтримку Україні – політичну і практичну. Ми зараз розглядаємо, що ще ми можемо зробити", - зазначив Столтенберг.

Він нагадав, що у НАТО є трастові фонди на підтримку України, спеціалісти НАТО також забезпечують всілякі тренування, модернізувати українські оборонні інституції.

"Ми розглядаємо те, як ми можемо надалі збільшити нашу присутність у Чорному морі. І у найближчому майбутньому, за кілька днів, кораблі НАТО будуть у Чорному морі брати участь у вправах. Тож, ми істотно збільшили нашу присутність на воді, а також у повітрі та суші у Чорноморському регіоні – все це також є частиною нашої підтримки Україні", - зазначив він.
Столтенберг пообіцяв, що Альянс продовжить і надалі підтримувати Україну.

Як повідомляв УНН, у НАТО вважають, що нові російські ракети являють собою частину більш широкої картини активності Росії, яка включає інвестиції в нові ядерні системи і використання сили проти України.

Українські Національні Новини

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