НАТО вважає нові ракети Росії та агресію в Україні частиною єдиної картини

"Ми оцінювали, обдумувалі наслідки нових російських ракет вже досить багато часу. Тому що ми бачили порушення, ми бачили розгортання нових систем ракетних озброєнь, вони мобільні, їх важко виявити, вони мають малий час попередження. Але головна проблема, як і раніше залишається в тому, щоб цей наріжний камінь безпеки в Європі, ця угода (Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності - ред.), має залишитися", - підкреслив дипломат.

За його словами, Росія повинна повернутися до виконання угоди. Столтенберг також заявив про впевненість, що країни повинні зберегти Договір - це найкращий варіант.

"Ми не хочемо нової гонки озброєння. З іншого боку ми повинні зрозуміти, що нові російські ракети - це не просто щось ізольоване, це частина ширшої картини того, що ми бачимо в Росії, яка інвестує протягом багатьох років в нові системи, включаючи ядерну системи, використовує силу проти сусідів - в Україні. І все це призвело до того, що колективна оборона повинна вже десятки років - з часів холодної війни, зміцнювати наші позиції", - заявив Столтенберг.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Брюсселі почався дводенний міністеріал НАТО на рівні міністрів оборони країн-членів і союзників, під час якого керівники оборонних відомств вперше обговорюють можливі наслідки розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.