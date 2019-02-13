НАТО считает нове ракеты России и агрессию в Украине частью единой картины

"Мы оценивали, обдумували последствия нових российских ракет уже достаточно много времени. Потому что мы видели нарушения, мы видели развертывание нових систем ракетних вооружений, они мобильны, их трудно обнаружить, они имеют малое время предупреждения. Но главная проблема по прежнему остаётся в том, чтоб этот краеугольный камень безопастности в Европе, это соглашение (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – ред.), должно остаться", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия должна вернуться к выполнению соглашения. Столтенберг также заявил об уверенности, что страны должны сохранить Договор - это наилучший вариант.

"Мы не хотим новой гонки вооружения. С другой стороны мы должны понять, что новые российские ракеты – это не просто что-то изолированное, это часть более широкой картины того, что мы видим в России, которая инвестирует на протяжении многих лет в новые системы, включая ядерне системы, использует силы против соседей – в Украине. И всё это привело к тому, что коллективная оборона должна уже десятки лет – со времен холодной войны, укреплять наши позиции", - заявил Столтенберг.

Как сообщал УНН, сегодня в Брюсселе начался двухдневный министериал НАТО на уровне министров обороны стран-членов и союзников, во время которого руководители оборонных ведомств впервые обсуждают возможные последствия расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.