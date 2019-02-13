В НАТО впервые всерьез рассмотрят возможность расторжения ДРСМД
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня в Брюсселе начнется двухдневный министериал НАТО на уровне министров обороны стран-членов и союзников, во время которого руководители оборонных ведомств впервые обсудят возможные последствия расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает УНН со ссылкой на Morgenpost.
Так, за день до этого Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встреча министров обороны в среду будет посвящена обсуждению будущего Договора РСМД и продолжающегося нарушения Россией его положений.
Как настаивают в издании, несмотря на то, что к августу будет сделана еще одна попытка спасти соглашение между США и Россией, Альянс одновременно хочет уже начать планирование будущего мира без договора.
Как сообщал УНН, министр обороны Украины Степан Полторак также осуществит визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 13-14 февраля.