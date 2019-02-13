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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 66722 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 89050 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 132149 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131448 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130486 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125382 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 161943 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141444 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Министр обороны Украины едет на заседание НАТО

Министр обороны Украины едет на заседание НАТО

Киев  •  УНН

 • 8950 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак осуществит визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 13-14 февраля. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.

"13-14 февраля делегация министерства обороны Украины во главе с главой оборонного ведомства Степаном Полтораком осуществит визит в штаб-квартиру НАТО. Украинская делегация примет участие в мероприятиях в рамках заседания Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны государств-членов НАТО", - говорится в сообщении.

Во время визита министр обороны Украины, как ожидается, проведет ряд двусторонних и многосторонних встреч с министрами обороны государств-членов Североатлантического Альянса.

Напомним, Президент Петр Порошенко анонсировал подписание изменений в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО.

Украинские Национальные Новости

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