Министр обороны Украины едет на заседание НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак осуществит визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 13-14 февраля. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.
"13-14 февраля делегация министерства обороны Украины во главе с главой оборонного ведомства Степаном Полтораком осуществит визит в штаб-квартиру НАТО. Украинская делегация примет участие в мероприятиях в рамках заседания Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны государств-членов НАТО", - говорится в сообщении.
Во время визита министр обороны Украины, как ожидается, проведет ряд двусторонних и многосторонних встреч с министрами обороны государств-членов Североатлантического Альянса.
Напомним, Президент Петр Порошенко анонсировал подписание изменений в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО.