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Міністр оборони України їде на засідання НАТО

Міністр оборони України їде на засідання НАТО

Київ • УНН

 • 8963 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак здійснить візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі 13-14 лютого. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.

"13-14 лютого делегація міністерства оборони України на чолі з главою оборонного відомства Степаном Полтораком здійснить візит до штаб-квартири НАТО. Українська делегація братиме участь у заходах у рамках засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО", - йдеться у повідомленні.

Під час візиту міністр оборони України, як очікується, проведе низку двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з міністрами оборони держав-членів Північноатлантичного Альянсу.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко анонсував підписання змін до Конституції про курс на ЄС і НАТО.

Українські Національні Новини

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