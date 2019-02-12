Порошенко анонсував підписання змін до Конституції про курс на ЄС і НАТО

"Верховна Рада підтримала ініціативу Президента щодо закріплення курсу до ЄС та НАТО, наступного тижня закон підпишу і я", - повідомив Президент.

Він нагадав, що взяв публічне зобов’язання не пізніше, ніж 2023 року подати заявку на приєднання до ЄС і отримати План дій щодо членства.

"Впевнений, бізнесмени стануть нашими лобістами", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО. Документ передали на підпис Президенту.