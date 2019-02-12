Порошенко анонсував підписання змін до Конституції про курс на ЄС і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент Петро Порошенко пообіцяв наступного тижня підписати законопроект про зміни до Конституції України про курс на ЄС та НАТО. Про це він заявив у вівторок під час інвестиційної конференції, передає УНН.
"Верховна Рада підтримала ініціативу Президента щодо закріплення курсу до ЄС та НАТО, наступного тижня закон підпишу і я", - повідомив Президент.
Він нагадав, що взяв публічне зобов’язання не пізніше, ніж 2023 року подати заявку на приєднання до ЄС і отримати План дій щодо членства.
"Впевнений, бізнесмени стануть нашими лобістами", - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО. Документ передали на підпис Президенту.