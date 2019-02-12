Порошенко анонсировал подписание изменений в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент Петр Порошенко пообещал на следующей неделе подписать законопроект об изменениях в Конституцию Украины о курсе на ЕС и НАТО. Об этом он заявил во вторник во время инвестиционной конференции, передает УНН.
"Верховная Рада поддержала инициативу Президента по закреплению курса в ЕС и НАТО, на следующей неделе закон подпишу и я", - сообщил Президент.
Он напомнил, что взял публичное обязательство не позднее, чем в 2023 году подать заявку на присоединение к ЕС и получить План действий относительно членства.
"Уверен, бизнесмены станут нашими лоббистами", - отметил Порошенко.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО. Документ передали на подпись Президенту.