У НАТО вперше всерйоз розглянуть можливість розірвання ДРСМД
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Сьогодні у Брюсселі почнеться дводенний міністеріал НАТО на рівні міністрів оборони країн-членів і союзників, під час якого очільники оборонних відомств вперше обговорять можливі наслідки розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), передає УНН з посиланням на Morgenpost.
Так, за день до того Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зустріч міністрів оборони в середу буде присвячена обговоренню майбутнього Договору РСМД і триваючого порушення Росією його положень.
Як наполягають у виданні, не дивлячись на те, що до серпня буде зроблена ще одна спроба врятувати угоду між США і Росією, Альянс, водночас, хоче вже почати планування майбутнього світу без договору.
Як повідомляв УНН, міністр оборони України Степан Полторак також здійснить візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі 13-14 лютого.