У НАТО вперше всерйоз розглянуть можливість розірвання ДРСМД

Так, за день до того Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зустріч міністрів оборони в середу буде присвячена обговоренню майбутнього Договору РСМД і триваючого порушення Росією його положень.

Як наполягають у виданні, не дивлячись на те, що до серпня буде зроблена ще одна спроба врятувати угоду між США і Росією, Альянс, водночас, хоче вже почати планування майбутнього світу без договору.

Як повідомляв УНН, міністр оборони України Степан Полторак також здійснить візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі 13-14 лютого.