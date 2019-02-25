Разведывательный беспилотник США мониторит ситуацию на Донбассе

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 19210 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 41971 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120009 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122800 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124391 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122492 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154676 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117335 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141279 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Разведывательный беспилотник США мониторит ситуацию на Донбассе

Разведывательный беспилотник США мониторит ситуацию на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 9141 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Американский беспилотный самолет разведчик RQ-4B-30 Global Hawk совершает полет вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Милитарный портал.

"Около 8 утра он вошел в воздушное пространство Украины в Черновицкой области перед он совершил перелет через Грецию, Болгарию и Румынию", - говорится в сообщении.

Около 8 утра он вошел в воздушное пространство Украины в Черновицкой области перед он совершил перелет через Грецию, Болгарию и Румынию.

Беспилотник базируется RQ-4B-30 Global Hawk на авиабазе Сигонела в Италии.

Напомним, сегодня утром ракетный эсминец военно-морского флота США USS Donald Cook (DDG 75) прибыл в Одессу.

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