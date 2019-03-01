Беспилотник США мониторит ситуацию на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Беспилотный разведывательный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk в 9:00 начал мониторинговый полет вблизи оккупированной части Донбасса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Милитарный портал.
"Сегодня разведывательный беспилотный разведывательный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk в 9:00 начал мониторинговый полет вблизи оккупированной части Донбасса", - говорится в сообщении.
Беспилотник военно-воздушным силам США и базируется на авиабазе расположенной на острове Сигонела в Италии откуда взлетел в 4 утра.
В издании добавили, что около 7 утра после перелета через территорию Греции, Болгарии и Румынии он вошел в воздушное пространство Украины в Черновицкой области.
"По состоянию на 14:30 он продолжает выполнять задачи в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе", - добавили в Милитарном портале.
Напомним, американский беспилотный самолет разведчик RQ-4B-30 Global Hawk совершает полет вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.