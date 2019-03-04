Разведчик США мониторит ситуацию вблизи оккупированного Приднестровья

"Самолет-разведчик Военно-воздушных сил США Beech MC-12W Liberty осуществляет наблюдательный полет над территорией Украины вдоль государственной границы с Молдовой вблизи так называемой "Приднестровской Молдавской республики". Начал свой полет около 12 с базы близ Констанца в Румынии. Маршрут сегодняшнего полета Beech MC-12W Liberty вдоль границы с Молдовой", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 марта беспилотный разведывательный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk в 9:00 начал мониторинговый полет вблизи оккупированной части Донбасса.