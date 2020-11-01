Мужчина распылил слезоточивый газ возле избирательного участка близ Приднестровья
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В день президентских выборов в Молдове, 1 ноября, утром перед избирательным участком в Варнице был распылен слезоточивый газ. Мужчина, который спровоцировал столкновение и распылил слезоточивый газ, был опознан и задержан полицией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Point.md.
"В Варнице наблюдается напряженная ситуация, где ряд людей из числа ветеранов, а также других местных жителей пытаются блокировать доступ людей, которые приходят на избирательные участки. После вмешательства полиции доступ к участку был обеспечен", - говорится в сообщении со ссылкой на данные представителя молдавского генерального инспектората полиции.
В то же время, указали в полиции, предпринимаются попытки "проявить агрессию и соответственно ограничить доступ лиц к голосованию".
"Также был зафиксирован инцидент, спровоцированный человеком, вступившим в словесную перепалку с группой граждан, присутствовавших перед другим избирательным участком. После ссоры был применен слезоточивый газ. Мужчина был опознан и задержан полицией, и в данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося", - отметил представитель полиции.
Напомним, в мае 2019 года стало известно, что самопровозглашенная Приднестровская Молдавская республика отказалась от территориальных претензий на молдавское село Варница.
Как сообщал УНН, в Молдове 1 ноября происходят выборы президента. По данным молдавского издания Newsmaker, к 10 часам утра проголосовали 200 тысяч 887 человек или 7,17% населения. Активнее всего голосуют граждане 56-70 лет, а меньше всего на избирательные участки пришло молодежи 18-25 лет.