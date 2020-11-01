Вибори у Молдові: фіксують випадки підвезення виборців з Придністров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У день президентських виборів в Молдові, 1 листопада, жителів Придністров'я організовано підвозять на дільниці. Про це повідомляє Point.md, передає УНН.
“У Резині жителів Придністров’я організовано підвозять на дільниці. Кілька невеликих автомобілів і мікроавтобус. Цей транспортний засіб не було рейсовим. На дільниці в Гура Бикулуй також помічений організований підвіз виборців. Машини з придністровськими номерами привозять людей в село Сенетеука”, - йдеться в повідомленні.
За даними видання Nokta.md, контрольно-пропускний пункт "Бендери - Варниця" заблокований. Кілька автомобілів перекрили дорогу. На місці перебуває поліція.
Раніше повідомлялося, що чоловік розпилив сльозогінний газ біля виборчої дільниці у Варниці.
Додамо, у травні 2019 року стало відомо, що самопроголошена "ПМР" відмовилась від територіальних претензій на молдовське село Варниця.
Як повідомляв УНН, в Молдові 1 листопада відбуваються вибори президента. За даними ЦВК, до 12:00 проголосували 455 143 громадян, що становить 16,20% від загальної кількості виборців. Найбільш активні виборці - це люди у віці від 56-70 років (41,87%).