Выборы-2020: в ОПУ обратились к украинцам на оккупированных территориях

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Украина вернет конституционный порядок во все ныне неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей, в АР Крым и город Севастополя, и проведет там демократические выборы. Об этом заявили в Офисе Президента Украины, передает УНН.

“Политика безопасности, ситуация и профессиональная организация избирательной процедуры позволила провести местные выборы в тех громадах на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, где их было возможно вполне безопасно организовать”, — говорится в сообщении.

В ОПУ обратились к украинцам на временно оккупированной территории Украины.

“Мы обязательно вернем конституционный порядок во все ныне неподконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской областей, в АР Крым и город Севастополь. Демократия и возможность честным и законным способом выбирать себе власть является одним из величайших достижений человечества. На части нашей территории по состоянию на данный момент невозможно провести действительно демократические выборы. Но после полной деоккупации, восстановления вполне безопасных условий для жизни и политической работы, после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и сил государства-агрессора будут проведены выборы и там, где их до сих пор невозможно провести в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами”, — заявили в ОПУ.

Как сообщал УНН, по данным Центральной избирательной комиссии, явка на местных выборах по информации от 97% ТИК составляет 37%. Голосование на очередных местных выборах в Украине завершились — в 20:00 избирательные участки закрылись .

В Офисе Президента заявили, что предвыборная кампания, ход голосования и в целом процесс местных выборов соответствовали самым высоким демократическим стандартам и действующему законодательству.

Украинские Национальные Новости

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