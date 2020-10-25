Вибори-2020: в ОПУ звернулися до українців на окупованих територіях

“Безпекова ситуація та професійна організація виборчої процедури дала змогу провести місцеві вибори в тих громадах на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, де їх було можливо цілком безпечно організувати”, — йдеться в повідомленні.

В ОПУ звернулися до українців на тимчасово окупованій території України.

“Ми обов’язково повернемо конституційний порядок до всіх нині непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Демократія й можливість у чесний і законний спосіб обирати собі владу є одним з найбільших досягнень людства. На частині нашої території станом на цей час неможливо провести справді демократичні вибори. Але після повної деокупації, відновлення цілком безпечних умов для життя та політичної роботи, після виведення з території України всіх незаконних збройних формувань і сил держави-агресора будуть проведені вибори й там, де їх і досі неможливо провести згідно з українським законодавством і міжнародними стандартами”, — заявили в ОПУ.

Як повідомляв УНН, за даними Центральної виборчої комісії, явка на місцевих виборах за інформацією від 97% ТВК становить 37%. Голосування на чергових місцевих виборах в Україні завершились - о 20:00 виборчі дільниці закрилися.



В Офісі Президента заявили, що передвиборча кампанія, перебіг голосування та загалом процес місцевих виборів відповідали найвищим демократичним стандартам та чинному законодавству.