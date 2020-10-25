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Місцеві вибори відповідали найвищим демократичним стандартам — ОПУ

Місцеві вибори відповідали найвищим демократичним стандартам — ОПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Передвиборча кампанія, перебіг голосування та загалом процес місцевих виборів відповідали найвищим демократичним стандартам, чинному законодавству. Про це заявили в Офісі Президента України, передає УНН.

“Всі політичні сили — учасниці процесу виборів, а також кандидати мали повний спектр можливостей для донесення своєї позиції до виборців. Окремі порушення, які зафіксували правоохоронці, мають бути розслідувані та отримати справедливу судову відповідь. Жодних втручань у виборчий процес з боку органів державної влади та посадових осіб України не було. Це, до речі, безумовний пріоритет для правової та демократичної держави — абсолютно вільне волевиявлення громадян”, — підкреслили в ОПУ.

В Офісі Президента України не сумніваються, що “підрахунок голосів також буде чесним, професійним, бездоганним та без жодного традиційного штучного затягування”.

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“Українці обрали своїх представників до органів влади місцевого рівня. Це ключовий здобуток на сьогодні. Ймовірно, в частині міст відбудуться так звані другі тури голосування за міських голів. У результаті успішної реформи децентралізації саме місцевий рівень влади став ключовим у створенні дійсно комфортних і цивілізованих умов життя у містах, областях, районах і громадах. Вертикаль центральної влади щорічно збільшує фінансовий потенціал і можливості, які передаються на місця. Від ефективності та доброчесності обраних сільських, селищних, міських голів і депутатів місцевих рад залежатиме якість життя кожного громадянина”, — заявили в ОПУ.

Додається, що центральна влада готова співпрацювати з усіма представниками горизонталі місцевої влади заради створення та посилення цивілізованих умов життя по всій Україні.

“Підкреслюємо, що збільшення фінансового потенціалу та можливостей для представників місцевої влади не означає, що будь-кому державою буде дозволено перетворення свого міста, району або громади на персональну вотчину. Закон — один для всіх. Відповідальність перед державою та громадою — це аксіома для місцевих органів влади”, — зазначили в ОПУ.

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Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергові місцеві вибори, заявивши, що на відміну від деяких наших сусідів ми дійсно маємо велику розкіш — вільні вибори.

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