Екзит-пол у трьох областях: з'явилися перші результати
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За результатами екзит-пол в Києві, Харкові та Одесі, найбільше підтримки отримали діючі мери. Такі результати екзит-полу, проведеного в рамках спільного проекту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24", передає кореспондент УНН.
Так, було проведено 12 екзит-полів - в Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Ужгороді, Харкові, Вінниці та Черкасах. Загальна кількість опитаних 39 622 особи.
Згідно з результатами Київського екзит-полу, результати виборів на посаду мера наступні:
Віталій Кличко ("Удар Віталія Кличка") - 45,93%
Олександр Попов (ОПЗЖ) - 9,62%
Ірина Верещук ("Слуга Народу") - 8,53%
Олексей Кучеренко (ВО "Батьківщина") - 7,82%
Сергій Притула ( "Голос") - 7,27%
За результатами виборів до Київської міської ради: "Удар" (19,74%), "ЄС" (17,76%), "Слуга народу" (10,28%), "Батьківщина" (8,61%), ОПЗЖ (7,77%).
За результатами виборів мера в Харкові:
Геннадій Кернес ("Блок Кернеса - успішний Харків") - 57,9%
Олександр Фельдман (ОПЗЖ) - 12,12%
Олексій Кучер ("Слуга Народу") - 11,98%
Олег Абрамічев ("ЄС") - 6,23%
Ігор Черняк ("Блок Світличної Разом") - 4,51%.
На виборах до міськради, топ-5 виглядає наступним чином: "Блок Кернеса" (39,52%), ОПЗЖ (16,99%), "Слуга народу" (12,39%), "ЄС" (9,17% ), "Партія Шарія" (6,41%).
Результати по Одесі:
Геннадій Труханов ("Довіряй справам") - 34,4%
Микола Скорик (ОПЗЖ) - 17,93%
Олег Філімонов ("Слуга народу") - 13,75%
Петро Обухів ("ЄС") - 12,52%
Сергій Ківалов (Українська морська партія Ківалова) - 5,44%.
Топ-5 партій до міськради Одеси: "Довіряй справам" Ківалова (23,77%), ОПЗЖ (22,38%), "Слуга народу" (15,95%), ЄС (12,72%), Партія Шарія ( 7,63%).
Як повідомляв УНН, результати екзит-полу, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", показують відрив чинного мера Віталія Кличка від інших кандидатів на посаду міського голови, однак другий тур виборів все ж буде.