Екзит-пол у трьох областях: з'явилися перші результати

Так, було проведено 12 екзит-полів - в Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Ужгороді, Харкові, Вінниці та Черкасах. Загальна кількість опитаних 39 622 особи.

Згідно з результатами Київського екзит-полу, результати виборів на посаду мера наступні:

Віталій Кличко ("Удар Віталія Кличка") - 45,93%

Олександр Попов (ОПЗЖ) - 9,62%

Ірина Верещук ("Слуга Народу") - 8,53%

Олексей Кучеренко (ВО "Батьківщина") - 7,82%

Сергій Притула ( "Голос") - 7,27%

За результатами виборів до Київської міської ради: "Удар" (19,74%), "ЄС" (17,76%), "Слуга народу" (10,28%), "Батьківщина" (8,61%), ОПЗЖ (7,77%).

За результатами виборів мера в Харкові:

Геннадій Кернес ("Блок Кернеса - успішний Харків") - 57,9%

Олександр Фельдман (ОПЗЖ) - 12,12%

Олексій Кучер ("Слуга Народу") - 11,98%

Олег Абрамічев ("ЄС") - 6,23%

Ігор Черняк ("Блок Світличної Разом") - 4,51%.

На виборах до міськради, топ-5 виглядає наступним чином: "Блок Кернеса" (39,52%), ОПЗЖ (16,99%), "Слуга народу" (12,39%), "ЄС" (9,17% ), "Партія Шарія" (6,41%).

Результати по Одесі:

Геннадій Труханов ("Довіряй справам") - 34,4%

Микола Скорик (ОПЗЖ) - 17,93%

Олег Філімонов ("Слуга народу") - 13,75%

Петро Обухів ("ЄС") - 12,52%

Сергій Ківалов (Українська морська партія Ківалова) - 5,44%.

Топ-5 партій до міськради Одеси: "Довіряй справам" Ківалова (23,77%), ОПЗЖ (22,38%), "Слуга народу" (15,95%), ЄС (12,72%), Партія Шарія ( 7,63%).

Як повідомляв УНН, результати екзит-полу, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", показують відрив чинного мера Віталія Кличка від інших кандидатів на посаду міського голови, однак другий тур виборів все ж буде.